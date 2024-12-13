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«Ростелеком» присоединился к проекту Единая цифровая карта жителя Рязанской области

«Ростелеком» присоединился к проекту Единая цифровая карта жителя Рязанской области

«Ростелеком» предлагает держателям Единой цифровой карты жителя Рязанской области (ЕЦК) бесплатно пользоваться домашним интернетом и услугами интерактивного телевидения в течение первых 30 дней с момента подключения.

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