«Ростелеком» присоединился к проекту Единая цифровая карта жителя Рязанской области

«Ростелеком» предлагает держателям Единой цифровой карты жителя Рязанской области (ЕЦК) бесплатно пользоваться домашним интернетом и услугами интерактивного телевидения в течение первых 30 дней с момента подключения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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