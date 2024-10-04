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Польские войска стали третьей по численности армией НАТО

Польские войска стали третьей по численности армией НАТО

Армия Польши стала третьей в НАТО по показателю численности, превысив количество солдат в 200 тысяч. Об этом заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает РИА Новости.

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Комментарии
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Бендер Задунайский
Если на ушлепков натянуть военную форму , то они не станут от этого солдатами , а станут ушлепками в форме . Вот таких сейчас в польской армиии половина . Они могут и 300 000 набрать ,боеспособней не станут . А вот байки нести по свету о непобедимости своей армиии поляки за последние пять лет научились хорошо .
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