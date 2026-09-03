«Вечная война» как стратегия: доктрина Нетаньяху может пережить своего создателя

ТЕЛЬ-АВИВ (ИА Реалист). За три года непрекращающихся войн — в Газе, Ливане, Сирии и против Ирана — премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сформулировал новую стратегию, которую аналитики уже назвали «доктриной Нетаньяху».
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