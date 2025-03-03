помочь окрепнуть и вырасти: Андрей Травников обозначил новые задачи в сфере малого и среднего бизнеса

Поддержка малого и среднего бизнеса в регионе продолжится в рамках нового нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика", а также других проектов федерального и регионального значенияГубернатор Андрей Травников отметил успехи Новосибирской области в развитии малого и среднего бизнеса, а также обозначил новые задачи в этом направлении.