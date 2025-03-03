Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 902 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерьян Смогловский
    С. Азиатами. Можно. Общаться. Только. На. Расстоянии. Вытянутой. Руки. Иначе. Нельзя. Как. Только. С. Ними. По. Хоро...Месть Алиева: Хам...
  • Валерьян Смогловский
    Зацепин. Стал. Героем. Труда. Только к. 99годам..???Путин присвоил зв...
  • Амара Карпова
    Так депортируйте если кишка не тонка😂чего ты жалуешься придурок😂Министр Косиняк-К...

помочь окрепнуть и вырасти: Андрей Травников обозначил новые задачи в сфере малого и среднего бизнеса

помочь окрепнуть и вырасти: Андрей Травников обозначил новые задачи в сфере малого и среднего бизнеса

Поддержка малого и среднего бизнеса в регионе продолжится в рамках нового нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика", а также других проектов федерального и регионального значенияГубернатор Андрей Травников отметил успехи Новосибирской области в развитии малого и среднего бизнеса, а также обозначил новые задачи в этом направлении.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх