помочь окрепнуть и вырасти: Андрей Травников обозначил новые задачи в сфере малого и среднего бизнеса

Поддержка малого и среднего бизнеса в регионе продолжится в рамках нового нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика", а также других проектов федерального и регионального значенияГубернатор Андрей Травников отметил успехи Новосибирской области в развитии малого и среднего бизнеса, а также обозначил новые задачи в этом направлении.
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