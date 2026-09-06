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Индийский стартап создает дрон на энергии ветра для полетов над океаном

Индийский стартап создает дрон на энергии ветра для полетов над океаном

Индийский стартап Alteon сообщил о привлечении $2,5 млн на создание дрона, способного длительное время находиться над океаном без посадки и подзарядки.

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