Посольство РФ в Индии: аэропорты в Гуджарате, Пенджабе, Химачал-Прадеше закрыты

Посольство РФ в Индии напомнило россиянам о временном закрытии части аэропортов в индийских штатах Гуджарат, Пенджаб, Химачал-Прадеш и союзной территории Джамму и Кашмир на фоне эскалации конфликта с Пакистаном.
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