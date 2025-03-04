"Музейные технологии" привезут в Мариуполь выставку о Жданове

Петербургский «Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда» в этом году организует в Мариуполе выставку, посвященную уроженцу этого города, советскому революционеру и политику Андрею Александровичу Жданову, который неотлучно находился в блокадном Ленинграде.
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