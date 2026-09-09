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"На кону — наши жизни". Исследователь Джейкоб Коксон из Anthropic уволился из страха перед сверхмощным ИИ

"На кону — наши жизни". Исследователь Джейкоб Коксон из Anthropic уволился из страха перед сверхмощным ИИ

Исследователь Джейкоб Коксон уволился из компании Anthropic из страха перед сверхмощным ИИ и заявил, что искусственный интеллект может уничтожить всю цивилизацию уже в ближайшее десятилетие.

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