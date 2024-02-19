Первый стих Высоцкого был посвящён Сталину

demyr150648 А стихи у совсем молодого парня плохие? Напишите так, он уже тогда был Поэт. Мне не было 5 лет, когда я с бабушкой пришел на городскую площадь, белый бюст Сталина в венках, тихо, люди подавленные. Чувствовалось общее горе. Помню отчетливо все: было холодно, лежал снег, транспорта городского почти не было, и мы с бабушкой долго шли пешком. У бабушки болели ноги, нас никто не заставлял. Люди пришли сами, огни пережили оккупацию, две голодови, войну, все при /Сталине и (или) благодаря Сталину, но они пришли перешагнув через большое горе прошлого к горю сегодняшней потери. н Потом в журнале перед кино долго показывали толпы москвичей и рыдающих женщин.

d demyr150648 Так что я хорошо понимаю и Володю и бабушку и до сих благодарен ей, что взяла меня с собой. Можно как угодно оценивать период коммунистического правления, но самый стойкий и мудрый и несдавшийся руководитель был СТАЛИН. Он был выше и коммунистической идеологии и массы подонков - коммунистических функционеров, вместе с которыми он строил совершенно новую страну. До сих пор его образ - стального и неподкупного Вождя впечатляет. И кто по сравнению с ним - вся эта продажная коммунистическая свора ленинцев-приспособленцев- революционеров. Я - белый офицер - и коммуняк бы не щадил в принципе. Но величие Сталина не признавать нельзя!