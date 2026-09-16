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Контрольная «Выходи решать!» назвала любимый школьный предмет россиян

Контрольная «Выходи решать!» назвала любимый школьный предмет россиян

Организаторы всероссийской контрольной «Выходи решать!» выяснили, за какие предметы участники берутся охотнее всего.

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