Глава ПА НАТО исключил приглашение Украины в альянс до завершения конфликта

Вступление Украины в Североатлантический альянс стоит обсуждать после восстановления контроля Киева над территорией страны, считает председатель Парламентской ассамблеи НАТО, американский конгрессмен Джерри Коннолли.
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