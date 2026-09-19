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Царьград

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ТАСС: Перемирие между хуситами и Саудовской Аравией не достигнуто

ТАСС: Перемирие между хуситами и Саудовской Аравией не достигнуто

Хузам аль-Асад из "Ансар Аллах" сообщил об отсутствии прогресса в переговорах с Саудовской Аравией. Несмотря на предложение о двухнедельном перемирии от Омана, саудовские власти уклоняются от обязательств, ранее согласованных при поддержке ООН.

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