ТАСС: Перемирие между хуситами и Саудовской Аравией не достигнуто

Хузам аль-Асад из "Ансар Аллах" сообщил об отсутствии прогресса в переговорах с Саудовской Аравией. Несмотря на предложение о двухнедельном перемирии от Омана, саудовские власти уклоняются от обязательств, ранее согласованных при поддержке ООН.