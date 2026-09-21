US Opens Foreign Funding Investigations Into Duke, University Of North Dakota Authored by Naveen Athrappully via The Epoch Times, The State Department and the Department of Education are investigating Duke University and the University of North Dakota over allegedly violating foreign funding disclosure rules.
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