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Евгения Медведева примет участие в гала-туре Авербуха «Чемпионы». Шоу пройдут в городах Подмосковья

Тур пройдет в рамках проекта «Зима в Подмосковье».  2 декабря состоятся шоу в Мытищах и Люберцах, 3 декабря – в Долгопрудном и Химках, 9 декабря – в Чехове, Подольске и Домодедово, 10 декабря – в Одинцовском округе и Красногорске, 15 декабря – в Раменском и Ленинском округе (Видное).

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