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Счет под угрозой: в каких случаях банк может заблокировать средства на счету

Счет под угрозой: в каких случаях банк может заблокировать средства на счету

Счет под угрозой: в каких случаях банк может заблокировать средства на счету Ксения КирпикВ России существует возможность временной блокировки банковского счета клиента без объяснения причин, что вызывает определенные проблемы для многих граждан.

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