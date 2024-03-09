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В квартире немецкой террористки нашли золото и арсенал оружия

В квартире немецкой террористки нашли золото и арсенал оружия

news-factor.ru Немецкая полиция нашла 1,2 кг золота и целый арсенал оружия в квартире ранее задержанной бывшей участницы леворадикальной группировки "Фракция Красной армии" (RAF) Даниэлы Клетте, сообщил журнал Der Spiegel в пятницу, 8 марта.

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