Хапов стоял на коленях у кромки поля… «Сочи» и «Локомотив» выдали огненный матч, однако победителя не выявили. Матчи 25-го тура РПЛ

«Сочи» - «Локомотив» - 2:2 Яркий, захватывающий, интересный для болельщиков и непростой для арбитров и видеоассистентов поединок претендентов на бронзовые медали «Сочи» и «Локомотива», соседей по турнирной таблице, принес боевую ничью.
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