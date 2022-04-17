Хапов стоял на коленях у кромки поля… «Сочи» и «Локомотив» выдали огненный матч, однако победителя не выявили. Матчи 25-го тура РПЛ

«Сочи» - «Локомотив» - 2:2 Яркий, захватывающий, интересный для болельщиков и непростой для арбитров и видеоассистентов поединок претендентов на бронзовые медали «Сочи» и «Локомотива», соседей по турнирной таблице, принес боевую ничью.