РФ ограничили доступ к Всемирной продовольственной программе ООН

России ограничили доступ к тендерам на поставки для Всемирной продовольственной программы ООН. Она помогает снабжать едой голодающие страны, и на долю нашего государства приходилось примерно 20 процентов объёмов участия.
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