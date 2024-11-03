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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Челси» не побеждает «Манчестер Юнайтед» на выезде с 2013 года в АПЛ. Букмекеры дают командам равные шансы

«Манчестер Юнайтед» примет «Челси» в 10-м туре АПЛ. Букмекеры дают командам равные шансы – на хозяев можно поставить за 2.

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