Глава МИД Турции Фидан и госсекретарь США Рубио обсудили переговоры в Стамбуле

Глава МИД Турции Хакан Фидан провёл телефонный разговор с госсекретарём США Марко Рубио, в ходе которого стороны обсудили итоги второго раунда прямых переговоров между Россией и Украиной, прошедшего 2 июня в Стамбуле.
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