Читатели Welt захотели поделить территорию России между странами

Основные события дняПолитикаЧитатели Welt захотели поделить территорию России между странами Читатели немецкого издания Welt решили поделить Россию между странами из-за несправедливо большой территории.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьМахамбет Толеугазин... немчура ... история вас ни чему не учит ... один психопат в 1941 году ужо хотел поделить Россию ... и что из этого вышло? ... отгрёб по полной ... он ... его страна ... и народ .... после той войны Польша (эта гиена Европы со слов англосакса Черчилля .. пшеки я с вами солидарен ... как вы гласит старая ляхская поговорка ... добрi англосакс - мертвi англосакс ) ... отжала у немчуры большую территорию ... поляки грабили, убивали и насиловали немцев .. женщин и подростков женского и мужского пола ... всех без разбора .. занимали их дома ... забирали более менее хорошее имущество ... и выгнали немцев с той немецкой территорий в Неметчину .. и немцы утёрлись ... и до сих пор утираются ... а тут решили снова Россию по делить ... а пупок не развяжется? ...Комментировать
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