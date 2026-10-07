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Захарова откатала произвольную программу с четверным тулупом на тренировке перед Мемориалом Тена, Трусова ошиблась на четверном лутце

Российские фигуристки провели тренировку перед турниром памяти Дениса Тена в Алматы. Мария Захарова в прокате произвольной программы исполнила четверной тулуп, каскад тройной флип – тройной тулуп (касание рукой), тройной сальхов, тройной лутц – ойлер – тройной сальхов – двойной аксель, сольные тройные флип и лутц.

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