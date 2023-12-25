Между Матвиенко и Полтавченко: сколько снега выпало на Петербург при разных губернаторах

В сентябре грядут губернаторские выборы Петербурга, Neva.Today решила оглянуться на прошедшие годы правления Александра Беглова и посмотреть, какие зимы были раньше, какие –сейчас и как хорошо убирают снег теперь.
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