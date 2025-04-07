м Посол Белоруссии в Швейцарии Александр Ганевич заявил, что не исключает внешнего воздействия на Швейцарию при организации конференции по Украине, которая прошла в июне 2024 года без участия России и Белоруссии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии