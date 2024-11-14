В Госдуме объяснили, почему подорожало сливочное масло

О том, как остановить рост цен на масло и «борщевой набор», какую роль в этом могут сыграть фермеры и личные подсобные хозяйства, а также какие отрасли аграрного сектора нуждаются в увеличении господдержки, рассказал в интервью в пресс-центре «Парламентской газеты» первый заместитель председателя Комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников.
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