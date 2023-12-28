Армения меняет союз с Россией на туманные обещания Запада

В МИД РФ высказались о позиции Еревана в отношении участия в ЕАЭС и Европейском Союзе. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью ТАСС, что Армения пытается менять свой внешнеполитический курс, отказавшись от проверенной временем связки с Россией.
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