Армения меняет союз с Россией на туманные обещания Запада

В МИД РФ высказались о позиции Еревана в отношении участия в ЕАЭС и Европейском Союзе. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью ТАСС, что Армения пытается менять свой внешнеполитический курс, отказавшись от проверенной временем связки с Россией.