ЭНЕРГИЯ ДНЯ 9 мая 2023 года

Энергетический прогноз на девятое мая две тысячи двадцать третьего года. Числовой код 968 =Благодарность требует от человека понимания и чувствования ценности полученного =Боль нужна нам для того чтобы выжить, чтобы сохранить организм от разрушения =Будда - это состояние сознания, пробуждённое состояние, всегда себя самоосознающее=Важнейшим фактором Целостности пространства является комплементарность =Возврат к Душе возможен только через страдания, боль, лишения, жертвенность и Любовь =Всякая скорбь, в которой люди плачут, - это скорбь невежественности и скорбь о себе =Главное, не судите о Любви, Любви не имея; не рассуждайте о Мудрости, не умея мудро идти по Жизни =Делать что-то и ошибаться — как минимум в десять раз эффективнее, чем ничего не делать =Если вы хотите иметь то, что никогда не имели – вам придётся делать то, что вы никогда не делали ="Жизнь так коротка, что если задумываться о её смысле, можно не заметить как она пройдёт" =Жизнь — это настоящая школа, где ошибки — это уроки, а приобретённый опыт — наставник =Изменения должны начаться с женщины; всё начинается с неё, так как она – Пространство =Иногда Бог разрушает твои планы, потому что Он знает, что эти планы разрушают тебя= Каждый человек, которого мы встречаем, потенциально способен нас чему-то научить =Какая это роскошь - в любой момент иметь возможность обнять любимого человека! =Когда Господь смотрит на нас, он видит нас в комплексе отношений с окружающими людьми =Когда ощущение своей ценности рождается изнутри, вы начинаете проявлять его в Жизни =Менее всего можно красть время вашего брата; красть без смысла время - это то же, что кража идей =Настоящая близость - это когда вы можете говорить друг другу всё! Никакой лжи и секретов =Наша Душа пришла наработать некий опыт, приобрести новые навыки, отработать прошлое ="Не говори Богу, что у тебя есть проблема; повернись к проблеме и скажи, что у тебя есть Бог" =Нельзя повторить одну и ту же ошибку дважды; во второй раз это уже не ошибка - это выбор =Опытом становится не случившееся с тобой, а то, что ты извлек из случившегося =Оценивайте свой успех по тому, чем вам пришлось пожертвовать, чтобы добиться его =Поднятие вибраций до уровня горловой чакры – это и есть Вознесение и человека, и Планеты! =Понятие «развитие Души» связано определёнными закономерностями со смыслом Жизни =Самая большая глупость - это делать то же самое и надеяться на другой результат = "Самомнение и властвование неделимы, и их порождение - духовное обнищание - приводит к разрушению" =Сам человек представляет собою большее чудо, чем всякое чудо, совершаемое человеком = Самый короткий Путь к Богу начинается с Любви к Творцу, ко всему Сущему, к ближнему=Слово соответствует октаве низких вибраций и не является Энергией Божественных Сил=Создавая поток положительных мыслей, вы создаёте положительную Реальность =Тишина - это место, в котором каждый пробуждается, в то время, как хаос ума погружает в сон =Тот, кто легче всех прощает людям их греховность, всегда несёт в каждой встрече доброту =Трудно человеку постичь, что Жизнь — это, возможно, совсем не то, что он о Ней думает=Фразу «прости меня» чаще всего произносят люди, которые просто дорожат другими =Человек должен погрузиться в себя и найти место, из которого возникает "Я" - познайте это ="Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит" = Я верю, что каждый человек в моей Жизни прислан мне или для опыта или для удовольствия = "Я не огорчаюсь, если люди меня не понимают, — огорчаюсь, если я не понимаю людей"="Я очень ценю две вещи - душевную близость и способность доставлять радость".