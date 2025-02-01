Томори намерен остаться в «Милане» на фоне предложения от «Тоттенхэма». У клубов есть устная договоренность о трансфере за 25 млн евро плюс бонусы

У 27-летнего защитника есть вариант с переходом в «Тоттенхэм». Английский клуб достиг устного соглашения с итальянской командой о трансфере, за который «шпоры» готовы выплатить 25 миллионов евро плюс бонусы.
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