Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев, 29 июля 2026 года © Пелагия Тихонова/РИА НовостиОтношения между Москвой и Вашингтоном испорчены на несколько десятилетий вперед.
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