Reuters сообщило об ударе российских самолетов по Идлибу

По данным агентства, в результате авиаударов пострадала водонапорная станция.Российские самолеты нанесли бомбовые удары по сирийской провинции Идлиб, занятой антиправительственными силами, передает в понедельник Reuters со ссылкой на очевидцев.
По данным агентства, в результате авиаударов пострадала водонапорная станция.Российские самолеты нанесли бомбовые удары по сирийской провинции Идлиб, занятой антиправительственными силами, передает в понедельник Reuters со ссылкой на очевидцев.
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