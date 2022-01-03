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Reuters сообщило об ударе российских самолетов по Идлибу

Reuters сообщило об ударе российских самолетов по Идлибу

По данным агентства, в результате авиаударов пострадала водонапорная станция.Российские самолеты нанесли бомбовые удары по сирийской провинции Идлиб, занятой антиправительственными силами, передает в понедельник Reuters со ссылкой на очевидцев.

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