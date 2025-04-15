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Иркутск Сегодня

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    А с миллиардами вороваными пусть дома сидят. )))Жительница Саянск...
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“Иннокентьевский: 125 лет под гул поездов и рокот самолетов” — вышла новая книга об истории района в Иркутске

Мэр Иркутска Руслан Болотов поздравил Владимира Гасельника, кандидата технических наук и члена Русского географического общества, с 70-летием и выходом его новой книги «Иннокентьевский: 125 лет под гул поездов и рокот самолётов».

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