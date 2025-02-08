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Добрый Мир

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  • НС
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И «Бал» и «Бастион»: российские береговые ракетные комплексы уничтожили цели в Баренцевом море на дальности 300 км

И «Бал» и «Бастион»: российские береговые ракетные комплексы уничтожили цели в Баренцевом море на дальности 300 км

Средства объективного контроля подтвердили точную работу БРК Расчёты береговых ракетных комплексов (БРК) «Бал» и «Бастион» на Кольском полуострове провели плановое учение по уничтожению корабельных ударных групп условного противника в Баренцевом море.

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