МО РФ: строительство жилья для военнослужащих ТОФ выполняется в срок

Во Владивостоке организованы работы по наращиванию темпов строительства жилых домов для военнослужащих Тихоокеанского флота в микрорайоне Снеговая Падь в соответствии с принятыми в рамках рабочей поездки министра обороны РФ Андрея Белоусова решениями.