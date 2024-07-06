Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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МО РФ: строительство жилья для военнослужащих ТОФ выполняется в срок

МО РФ: строительство жилья для военнослужащих ТОФ выполняется в срок

Во Владивостоке организованы работы по наращиванию темпов строительства жилых домов для военнослужащих Тихоокеанского флота в микрорайоне Снеговая Падь в соответствии с принятыми в рамках рабочей поездки министра обороны РФ Андрея Белоусова решениями.

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