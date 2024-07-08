Сыновей бывшего главы Сергокалинского района Дагестана освободили из-под ареста

Все сыновья Магомеда Омарова, находившиеся под административным арестом, вышли на свободу. Об освобождении родственников экс-главы Сергокалинского района сообщил председатель общественной наблюдательной комиссии республики Шамиль Хадулаев в своем Telegram-канале.
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