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Сыновей бывшего главы Сергокалинского района Дагестана освободили из-под ареста

Сыновей бывшего главы Сергокалинского района Дагестана освободили из-под ареста

Все сыновья Магомеда Омарова, находившиеся под административным арестом, вышли на свободу. Об освобождении родственников экс-главы Сергокалинского района сообщил председатель общественной наблюдательной комиссии республики Шамиль Хадулаев в своем Telegram-канале.

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