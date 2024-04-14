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Губернатор: в Курганской области ускорилось течение реки Тобол

Губернатор: в Курганской области ускорилось течение реки Тобол

Telegram-канал губернатора Курганской области Вадима Михайловича Шумкова В Курганской области ускоряется течение реки Тобол, а уровень воды в ней постоянно растет, сообщил губернатор региона Вадим Шумков в своем Telegram-канале.

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