Даже несмотря на тяжёлые агроклиматические условия этого года, Крым полностью обеспечивает себя яблоками, об этом корреспонденту Крымского информационного агентства рассказал заместитель министра сельского хозяйства Республики Крым Николай Тютюник.
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