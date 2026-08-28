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Песков назвал очевидным продвижение России на фронтах СВО

Песков назвал очевидным продвижение России на фронтах СВО

Продвижение Вооруженных сил России на линии боевого соприкосновения очевидно. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что эта динамика имеет предсказуемые последствия для Киева, сообщил ТАСС .

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