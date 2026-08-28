Продвижение Вооруженных сил России на линии боевого соприкосновения очевидно. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что эта динамика имеет предсказуемые последствия для Киева, сообщил ТАСС .
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