Турецкое гостеприимство - двух русских туристок избили в аэропорту Антальи, вырвали ногти и посадили в КПЗ

Очередным доказательством того, что проводить отпуск желательно в своей стране, а не болтаться по миру в поисках приключений на свою пятую точку, может служить история двух женщин, которые застряли в Турции.
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