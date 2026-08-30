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ЦСКА нацелился на уругвайца из «Америки», «Зенит» готовится продать Луиса Энрике в Серию А. Трансферы и слухи дня

ЦСКА нацелился на уругвайца из «Америки», «Зенит» готовится продать Луиса Энрике в Серию А. Трансферы и слухи дня

Главное к утру воскресенья.Что в РоссииЗащитник «Краснодара» Коста близок к уходу из клубаfckrasnodar.

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