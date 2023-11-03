Сэм Альтман предупреждает, что искусственный интеллект быстро учится “сверхчеловеческой убедительности”

Он опасается, что это “может привести к очень странным результатам”. Человечество, скорее всего, еще далеко от создания искусственного интеллекта общего назначения (AGI), или ИИ, который будет соответствовать когнитивным функциям человека, – если, конечно, мы вообще когда-нибудь сможем это сделать.