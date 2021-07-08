Закон и Порядок

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The National Interest предупредил США о чудовищных последствиях провокации в Крыму

The National Interest предупредил США о чудовищных последствиях провокации в Крыму

С содержанием аналитического материала TNI ознакомилось издание "ПолитРоссия".

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evgeny danilov
Опасно когла такими странами как США и Англия правят такие дибилы.
Vladimir Lioubimcev
Такое впечатление, что они там все законченные наркоманы.
карюкалов вячеслав
Ну так...
Vladimir Lioubimcev
США никогда не несли ответственность за свои действия по всему Миру. То там войну развяжет, то там госпереворот устроит, и хоть бюы что. Еще берутся других поучать "демократии"... США, как государство-агрессор, нужно судить в международном суде! И ввести против них самые жесткие санкции, чтобы даже вздрогнуть не смогли, стояли по стойке "смирно"....
Леонид Руси
Нагло-саксы всегда вели войны на чужой территории. Эти дикие варвары... очень агрессивные извращенцы. У них нет понятия о благородстве, чести и совести... Только грабёж, захват территорий, убийства, насилование. Да и что можно ожидать от рептилоидов?
Ed Red
У НАТО еще есть лицо? Ливия, Югославия, Ирак, Афганистан и все равно есть? Это тот самый случай, когда навыки пидора позволяют неразличать лицо и задницу

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