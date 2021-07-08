The National Interest предупредил США о чудовищных последствиях провокации в Крыму

Закон и ПорядокПолитикаThe National Interest предупредил США о чудовищных последствиях провокации в Крыму С содержанием аналитического материала TNI ознакомилось издание "ПолитРоссия".Вернуться к статье64НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьevgeny danilovОпасно когла такими странами как США и Англия правят такие дибилы.Vladimir LioubimcevТакое впечатление, что они там все законченные наркоманы.карюкалов вячеславНу так...Vladimir LioubimcevСША никогда не несли ответственность за свои действия по всему Миру. То там войну развяжет, то там госпереворот устроит, и хоть бюы что. Еще берутся других поучать "демократии"... США, как государство-агрессор, нужно судить в международном суде! И ввести против них самые жесткие санкции, чтобы даже вздрогнуть не смогли, стояли по стойке "смирно"....Леонид РусиНагло-саксы всегда вели войны на чужой территории. Эти дикие варвары... очень агрессивные извращенцы. У них нет понятия о благородстве, чести и совести... Только грабёж, захват территорий, убийства, насилование. Да и что можно ожидать от рептилоидов?Ed RedУ НАТО еще есть лицо? Ливия, Югославия, Ирак, Афганистан и все равно есть? Это тот самый случай, когда навыки пидора позволяют неразличать лицо и задницуКомментировать
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