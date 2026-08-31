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Аргументы недели

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Татьяна Буланова, Иракли и трибьют «Арии»: что ждет гостей «Красной Поляны» в сентябре

Татьяна Буланова, Иракли и трибьют «Арии»: что ждет гостей «Красной Поляны» в сентябре

Игорная зона «Красная Поляна» продолжает празднование юбилея в рамках концепции «10 лет в игре». Мероприятия, приуроченные к первому десятилетию со дня основания, продлятся до 10 января 2027 года включительно, а кульминацией станет новогодняя программа «10 из 10» с серией праздничных шоу, концертов и других событий.

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