Татьяна Буланова, Иракли и трибьют «Арии»: что ждет гостей «Красной Поляны» в сентябре

Игорная зона «Красная Поляна» продолжает празднование юбилея в рамках концепции «10 лет в игре». Мероприятия, приуроченные к первому десятилетию со дня основания, продлятся до 10 января 2027 года включительно, а кульминацией станет новогодняя программа «10 из 10» с серией праздничных шоу, концертов и других событий.