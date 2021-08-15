России удалось расколость Евросоюз – политолог KikaВ Западной и Восточной Европе придерживаются кардинально разных позиций Европейские страны расколола позиция по России, из-за этого они не смогли прийти к единой стратегии по «Северному потоку-2».
России удалось расколость Евросоюз – политолог KikaВ Западной и Восточной Европе придерживаются кардинально разных позиций Европейские страны расколола позиция по России, из-за этого они не смогли прийти к единой стратегии по «Северному потоку-2».
Свежие комментарии