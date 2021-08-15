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России удалось расколость Евросоюз – политолог

России удалось расколость Евросоюз – политолог

России удалось расколость Евросоюз – политолог KikaВ Западной и Восточной Европе придерживаются кардинально разных позиций Европейские страны расколола позиция по России, из-за этого они не смогли прийти к единой стратегии по «Северному потоку-2».

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Махамбет Толеугазин
... РФ .. порвёт ЕС как тузик грелку ... на запчасти ...

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