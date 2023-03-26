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Экс-депутат Рады Кива назвал решение Путина о размещении ТЯО в Белоруссии зеркальным ответом на агрессивную позицию Польши

Экс-депутат Рады Кива назвал решение Путина о размещении ТЯО в Белоруссии зеркальным ответом на агрессивную позицию Польши

Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива назвал решение российского президента Владимира Путина разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии зеркальным ответом на агрессивную позицию, которой придерживается Варшава.

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