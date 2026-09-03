Фонд президентских грантов выделит 420 млн рублей на поддержку семей

Фонд президентских грантов принимает заявки до 15 октября на конкурс «Дети в семье». Финансирование проекта позволит поддержать кризисные семьи, помочь в восстановлении родительских прав и сопровожать детей с инвалидностью.
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