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Царьград

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Фонд президентских грантов выделит 420 млн рублей на поддержку семей

Фонд президентских грантов выделит 420 млн рублей на поддержку семей

Фонд президентских грантов принимает заявки до 15 октября на конкурс «Дети в семье». Финансирование проекта позволит поддержать кризисные семьи, помочь в восстановлении родительских прав и сопровожать детей с инвалидностью.

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