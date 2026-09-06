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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Профака о том, что запросил обмен из «Нефтехимика»: «Решение было принято ради меня и моей семьи. Гришин – один из лучших тренеров, которые у меня были, благодарен ему за все»

Защитник «Динамо» Лука Профака высказался об уходе из « Нефтехимика » в межсезонье. 24-летний игрок перешел в московский клуб летом в результате обмена из «Нефтехимика».

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