РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ Украина не располагает силами, чтобы "вернуть" под свой контроль Донбасс и Крым, заявил в интервью французской газете Le Parisien украинский президент Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая.
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