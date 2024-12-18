РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ Украина не располагает силами, чтобы "вернуть" под свой контроль Донбасс и Крым, заявил в интервью французской газете Le Parisien украинский президент Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая.