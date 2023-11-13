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13-летняя дочь чемпиона мира по боксу Григория Дрозда выпала из окна 13 этажа после ссоры с родителями: подробности произошедшего

13-летняя дочь чемпиона мира по боксу Григория Дрозда выпала из окна 13 этажа после ссоры с родителями: подробности произошедшего

В семье Григория Дрозда произошло огромное горе. Дочь чемпиона мира по боксу выпала из окна 13 этажа.

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Комментарии
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ИД
Ирина Дунаева
Надоели эти дебильный ,,летуны,,.Мать жалко...Пора поменять систему воспитания.
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19 час.
ИП
Ирина Павлова
Сейчас наказание запрета на телефон многих детей доводит до суицида. Увы, прогресс не остановить, нужно смириться с тем фактом, что дети зависимы от гаджетов, и находить другие методы воздействия.
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13 час.
НК
Наталья Кр
В тайну, без света, интернета и связи. Гаджеты нужно ограничить и с психологом работать. У моей таже дочки зависимость, но корректирую. Но к сожалению без телефона проблематично, он нужен для занятий по айти.
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12 час.

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