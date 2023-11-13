13-летняя дочь чемпиона мира по боксу Григория Дрозда выпала из окна 13 этажа после ссоры с родителями: подробности произошедшего

Сейчас наказание запрета на телефон многих детей доводит до суицида. Увы, прогресс не остановить, нужно смириться с тем фактом, что дети зависимы от гаджетов, и находить другие методы воздействия.

НК

Наталья Кр

В тайну, без света, интернета и связи. Гаджеты нужно ограничить и с психологом работать. У моей таже дочки зависимость, но корректирую. Но к сожалению без телефона проблематично, он нужен для занятий по айти.