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Вечерний Новосибирск

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Массовый отток мигрантов объяснили происками конкурентов Хилокского рынка

Массовый отток мигрантов объяснили происками конкурентов Хилокского рынка

«Начался массовый переезд оптовых торговцев фруктами и овощами с Хилокского. Прямо сейчас наблюдается движение фур с плодоовощной продукцией в направлении нового места дислокации», — сообщил председатель Центра правовых инициатив потребителей Михаил Михайлов в паблике Хилокского жилмассива.

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