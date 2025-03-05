Массовый отток мигрантов объяснили происками конкурентов Хилокского рынка

«Начался массовый переезд оптовых торговцев фруктами и овощами с Хилокского. Прямо сейчас наблюдается движение фур с плодоовощной продукцией в направлении нового места дислокации», — сообщил председатель Центра правовых инициатив потребителей Михаил Михайлов в паблике Хилокского жилмассива.
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