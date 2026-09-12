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Аморим о критике Рамуша: «Против «Ювентуса» весь «Милан» сыграл неудачно. В матчах с «Торино» и «Венецией» Гонсалу был очень хорош»

Тренер « Милана » Рубен Аморим отреагировал на критику в адрес Гонсалу Рамуша . В 3 матчах сезона Серии А на счету форварда «россонери» один гол.

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